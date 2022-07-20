Путин посоветовал школьникам не превращаться в "ботаников"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в беседе с российским школьником выразил мнение, что подрастающему поколению не следует превращаться в "ботаников" – лучше развиваться разносторонне.

13-летний финалист конкурса "Большая перемена" из города Козельска (Калужская область) рассказал российскому лидеру, что раньше занимался спортивными бальными танцами и играл на гитаре, но затем сделал выбор в пользу занятий программированием и робототехникой.

Глава государства в ответ на это рекомендовал возобновить старые увлечения, при этом не бросая новые, чтобы быть разносторонним человекам.

"Не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересная сфера деятельности просто - и первое, и второе. Но не превращайся в "ботаника". Будь разносторонним человеком", - посоветовал Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России возглавит наблюдательный совет нового всероссийского движения детей и молодежи. Соответствующее предложение поступило Владимиру Путину 20 июля в ходе общения по видеосвязи с участниками конкурса "Большая перемена", на что глава государства ответил согласием.