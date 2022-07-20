ФАС подготовила меры по борьбе с завышением цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект закона для оперативного пресечения необоснованного роста цен более чем на 30% на фоне согласованных действий хозсубъектов. Об этом сообщило ведомство

«Разработанный ведомством законопроект позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках», - говорится в заявлении, где уточняется, что в случае принятия проект, данные изменения начнут действовать до конца 2024 года.

Согласно предложенному проекту, антимонопольные запреты должны распространять на согласованные действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованной стоимости товара, то есть цены, которая не обусловлена какими-либо экономическими факторами, такими как существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, а также изменение регулируемых тарифов.

Отмечается, что речь идет о повышении стоимости в течение двух месяцев более чем на 30%, что буде фиксировать Минэкономразвития РФ, а заключение направят в правительство.