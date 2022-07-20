Путин заявил, что Запад не может предложить свою модель будущего

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что Запад не может предложить свою модель будущего.

- Складывается впечатление, что Запад не может предложить свою модель будущего. Но и этот «золотой миллиард» не зря стал золотым. Он занял свое место за счет и грабежа других народов. Индию, вон, сколько грабили, — сказал президент РФ.

Он считает, что в мире настала новая эпоха, когда только суверенные государства могут обеспечить динамику роста.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano заявило, что экономика России оказалась намного сильнее, чем считал Запад. В публикации «Реальная ценность российской экономики» экономический обозреватель издания Энрико Граццини перечисляет сильные стороны экономики РФ. Эксперт называет сильной стороной российской экономики то, что значительную часть ВВП составляют промышленность, сельское хозяйство и сырьевой сектор, а сфера услуг, развиваясь в основном внутри страны, играет не такую большую роль, как в экономике других стран. Также автор указывает, что Россия накопила огромные валютные резервы и завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту энергоносителей и другого сырья. Издание указывает, что даже в условиях конфликта торговый баланс России остается активным и делает вывод, что для Евросоюза попытка изолировать Россию обернется серьезными последствиями.