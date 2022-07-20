Эрдоган рассчитывает на подписание меморандума по украинскому зерну на этой неделе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН) на текущей неделе, а план ООН начнет действовать в ближайшие дни.

«На состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договорённость по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст», - заявил турецкий лидер.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры по экспорту зерна, заявил, что участники переговоров сумели прийти к согласию по многим важным аспектам экспорта зерна.

Напомним, ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины, а также делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Подводя итоги встречи, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявлял, что была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а на этой неделе украинская и российская делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.