Минпромторг допустил освобождение от транспортного налога покупателей отечественных авто Фото: Shutterstock

В России предложили ввести мораторий на транспортный налог при покупке отечественного автомобиля. От платежей автовладельцев могут освободить на 2-3 года. Минпромторг поддержал предложение депутатов и вполне возможно что новая мера поддержки бизнеса и автовладельцев заработает в ближайшее время.

«Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу», — сказано в письме главы ведомства Дениса Мантурова депутату Виталию Милонову.

А вот в Минфин предложения пока не поступало.

Транспортный налог был введен в России в 2003 году. Владельцы оплачивают вред, который автомобиль наносит окружающей среде. Сумма рассчитывается исходя из мощности двигателя и может доходить до 75 тысяч рублей, пишет газета "Известия".

Эксперты полагают, что подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто. А также поддержать отечественный автопром, передает телеканал "360".

Наряду с освобождением от налога, Виталий Милонов также предложил вернуть программу утилизации авто. Это сделает покупку нового автомобиля для россиян более доступной и избавит от головной боли, куда деть старый авто, если он пришел в негодность, пишет ФАН.