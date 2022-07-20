США поставят Украине еще четыре РСЗО HIMARS

Ллойд Остин Фото: REUTERS

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS.

- Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя, — сказал он.

Остин добавил, что в пакет помощи также войдут боеприпасы для РЗСО и артиллерии.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев получит дальнобойные ракеты для американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) на колесном шасси HIMARS.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что HIMARS не влияют на положение Вооруженных сил Украины на фронте. По словам Пушилина, уже никто не сомневается в том, что Киев применяет все виды оружия без раздумья.

17 июля Минобороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования.