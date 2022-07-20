Агент спецслужб Украины, передававший координаты блокпостов ВС России, задержан в Херсоне

В Херсоне задержан агентспецслужб Украины, передававший координаты блокпостов ВС России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские силовики задержали в Херсоне агента спецслужб Украины, который передавал координаты блокпостов ВС России.

Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован в конце февраля. 4 июля его задержали во время комендантского часа. В телефоне задержанного были найдены компрометирующие переписки. После этого он начал давать признательные показания, пишут РИА Новости.

По словам мужчины, представитель спецслужб заплатил ему за информацию о пяти блокпостах 2 тысячи гривен (около 3,8 тысячи рублей). За данные о шестом блокпосте Руденко выплатили 400 гривен (около 750 рублей). Мужчина добавил, что получал за свою работу «достаточно мало».

Ранее сотрудники Росгвардии задержали пособников Вооруженных сил Украины в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дома у задержанных изъяли гранаты, охотничьи ружья, патроны и боеприпасы для гранатометов.

Напомним, 7 июля Вооруженные силы РФ предотвратили серию террористических актов в Херсоне. В силовых структурах тогда заявили, что диверсанты, которые планировали совершить теракт, сказали о том, что в Киев недовольны тем, что в Херсонской области сейчас мирная жизнь, и «поэтому их основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса».