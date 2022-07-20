Сестра Александра Градского прокомментировала заявления об эксгумации тела певца для поиска внебрачных детей

Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

На наследство Александра Градского могут объявиться новые претенденты, что означает - эксгумации не избежать, заявил недавно известный художник Никас Сафронов. При этом двоюродная сестра певца Наталья Градская, проживающая в Ницце, в такое развитие событий верит с трудом, сообщает сайт kp.ru.

“Мне трудно даже предполагать такое, потому что Саша был человеком известным и очень осторожным, - поделилась Наталья в беседе с kp.ru. - Я ничего о других "родственниках" брата, кроме его четверых детей (взрослые сын и дочь от предыдущего брака и двое несовершеннолетних сыновей от последней жены Марины Коташенко. - прим. ред.), не слышала. Убеждена, что если бы у него были внебрачные дети, он бы никогда не отказался от них…”.

Ранее сообщалось, кому достанутся богатства певца и композитора. Отмечалось, что за наследство Александра Градского бьются две его последние семьи.

Напомним, 72-летний Александр Градский умер в больнице 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга. Врачи не исключают, что решающую роль в этой трагедии сыграл коронавирус - а именно, последствия болезни и несоблюдение щадящего режима. 1 декабря артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.