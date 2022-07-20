Власти Британии одобрили проект строительства новой АЭС Sizewell C в Англии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британские власти одобрили проект строительства в Англии новой атомной электростанции Sizewell C, которая будет построена в рамках кампании по сокращению выбросов углекислого газа.

«Сегодня, 20 июля 2022 года, заявка по проекту Sizewell C получила от министра по вопросам бизнеса, энергетики и инфраструктуры одобрение на строительство», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина.

Основным владельцем проекта является французская компания EDF, а сам проект предусматривает, что новая станция будет способна генерировать достаточно низкоуглеродной электроэнергии для обеспечения шести млн домохозяйств.

Как передает SkyNews, спасение в ядерной энергетике власти Великобритании начали искать в надежде повысить устойчивость страны, а также укрепить энергетическую безопасность. Отмечается, что британское правительство собирается купить 20% в Sizewell C, а общая стоимость строительства оценивается в 20 млрд фунтов стерлингов (23,9 млрд долларов).

На сегодняшний день в Великобритании действуют 13 ядерных реакторов, на долю которых приходится примерно 17% в энергетическом балансе государства. Тем не менее большинство станций должны быть закрыты к 2030 году, а власти королевства хотят, чтобы к середине столетия до 25% энергии в стране вырабатывалось с помощью АЭС.