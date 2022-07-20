Директор "Ленкома" опроверг сообщения о госпитализации Инны Чуриковой

Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг сообщения о том, что актриса Инна Чурикова попала в реанимацию с переломами после падения. Отметив, что актриса в порядке и чувствует себя хорошо.

«Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке», - заявил приводит РИА Новости слова директора «Ленкома».

Как сообщало ранее издание Baza, артистка приехала в Боткинскую больницу сама и пожаловалась на боли в грудной клетке, которые у нее появились после падения. По данным СМИ, врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, а также грудины и подвздошной кости. Уточняется, что на данный момент она находится в реанимации.

Напомним, в начале июля этого года Инна Чурикова сама заявила, что находится в клинике, уточнив, что с ней ничего страшного не произошло, а она отправилась на обследование. Ее супруг Глеб Панфилов подтвердил, что актриса попала в больницу.

«Решила узнать давление и прочее. Сдать анализы крови. Немножко заняться собой. Она не девушка 16 лет, поэтому надо это иногда делать», - заявил тогда муж артистки.