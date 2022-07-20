Суд прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского

Юрий Хованский Фото: соцсети

Суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело против блогера Юрий Хованского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram. Об этом пишет «КП-Петербург».

- Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, — гласит текст сообщения пресс-службы.

Напомним, что Хованского отправили в СИЗО за песню о «Норд-Осте». В следственном комитете заявили, что своей композицией Хованский публично оправдывал терроризм, призывал к убийствам, а также формировал идеологию, создающую опасность для людей. После ареста блогер много раз извинялся за скандальную композицию. За это ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

В декабре 2021 года суд Куйбышевского района изменила меру пресечения блогеру. После удовлетворения ходатайства стороны обвинения о замене содержания под стражей на более мягкую меру, Хованский вышел на свободу прямо из зала суда. Ему было запрещено выходить ночью из дома, посещать массовые мероприятия, а также пользоваться интернетом.

В апреле 2022 года блогеру разрешили пользоваться интернетом. Сейчас Хованский вернулся к привычной деятельности: записывает видео на YouTube и ведет прямые эфиры.