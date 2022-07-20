Джонсон завершил последнее выступление в парламенте Британии словами "Аста ла виста, бейби"

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Подавший в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами "Аста ла виста, бейби".

"Я хочу выразить благодарность всем присутствующим здесь, и аста ла виста, бейби (с исп. - "До свидания, детка")", - завершил он свое выступление.

После этого его однопартийцы встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он направлялся к выходу, многие дружески хлопали его по плечу. При этом оппозиция осталась сидеть и не хлопала.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона словами “ушел и ушел”.

Также ранее Борис Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс не использовать рыбу из России вследствие подорожания продукта по причине антироссийских санкций.