Путин объяснил свое покашливание работой кондиционера из-за жары в Тегеране

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пожаловался на жару в Тегеране и кондиционер, который "шуровал как следует", пояснив причину своего покашливания.

Напомним, российский лидер сегодня, 20 июля 2022 года, участвует в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". Накануне Владимир Путин был с рабочим визитом в Иране.

"Вчера в Тегеране было очень жарко, +38, а кондишен там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения", - сказал Путин.

Ранее kp.ru писал о встрече Путина и Раиси в Тегеране. Уточнялось, что главы двух стран обсудят вопросы двустороннего партнерства, а также международную проблематику.

Также позже стало известно, что политики обсудили последние события в Сирии, в частности шаги по полному уничтожению террористических вооруженных сил в арабской республике. Кроме того, лидеры планировали затронуть конфликт на Украине и ряд других международных вопросов.