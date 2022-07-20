Почти 900 детей-сирот нашли семью в Московской области в 2022 году

Большинство детей перед усыновлением находятся в семейных центрах не больше двух месяцев Фото: Shutterstock

Около 900 сирот с начала года устроили в Подмосковье в замещающие семьи, сообщается на сайте областного правительства.

По словам вице-губернатора Ирины Каклюгиной, большинство детей перед усыновлением находятся в заменивших детские дома семейных центрах не больше двух месяцев.

Отмечается, что для приемных родителей в регионе работают 86 специальных школ.

«Мы также поддерживаем приемные семьи материально, каждая семья получает 600-650 тыс. рублей в год. У нас за каждой приемной семьей закреплен куратор и всегда готов помочь в решении вопросов», – рассказала Ирина Каклюгина.

Ранее сообщалось, что супруги из подмосковных Люберец взяли под опеку сразу девятерых братьев и сестер из Донбасса. Как рассказала Татьяна, они с мужем мечтали о большой семье, и когда в отделе опеки и попечения ей предложили такой вариант, решили его принять.