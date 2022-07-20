Читатели Daily Mail назвали Джонсона худшим премьером в истории Британии после его прощальных слов Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на прощальное заявление подавшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона. Многие неоднозначно отнеслись к его словам "Аста ла виста, бейби", а некоторые порадовались, что он не добавил "Я вернусь".

"Такое чувство, что им всем по четыре года и они только пошли в школу", - написал комментатор с ником Stop Voting.

"Борис, надеюсь, вы в настоящее время размышляете о том, как прошли путь от убедительной победы до вот этого. У вас было все, и вы все испортили", - полагает Dorothy.

"Джонсон - худший премьер-министр, которого это государство когда-либо имело несчастье терпеть. Ничего не добился и не принес нашей стране ничего,одни проблемы. Скатертью дорога", - резюмировали читатели.

Ранее сообщалось, что Джонсон завершил последнее выступление в парламенте Британии словами "Аста ла виста, бейби". После этого его однопартийцы встали, аплодируя уходящему премьеру. Пока он направлялся к выходу, многие дружески хлопали его по плечу. При этом оппозиция осталась сидеть и не хлопала.