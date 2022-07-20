Одесский суд оштрафовал на 2,5 тыс. долларов трех мобилизованных солдат за отказ отправляться на фронт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Одессе оштрафовал трех мобилизованных солдат за то, что они отказались отправляться на фронт, каждому из них придется заплатить по 2,5 тысячи долларов, сообщило издание "Думская".

"Одесский суд назначил крупные штрафы трем мобилизованным солдатам, отказавшимся отправляться на фронт. Им придется заплатить по 71, 4 тысяч гривен (2,5 тысяч долларов - прим. ред.), - уточнило издание.

Также добавляется, что подсудимым было предъявлено обвинение по статье "неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке" УК Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы, но судья учел некоторые смягчающие обстоятельства, в том числе, согласие подсудимых "исполнить свой воинский долг".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.