Кириенко назвал сроки создания нового всероссийского движения детей и молодежи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что создание нового всероссийского движения детей и молодежи завершится к декабрю текущего года, когда и будет принято решение о названии этого движения.

«Детям предоставлена возможность стать соавторами, поэтому мы считаем, что этот этап завершится к декабрю, когда состоится финальный съезд Всероссийского движения детей и молодежи», - заявил замруководителя президентской администрации, отметив, что на предстоящем съезде будет принято окончательное решение о названии движения, а также возрастных группах.

Кириенко также заявил, что инициатива о создании движения исходит в первую очередь от самих детей, отметив, что это запрос нового поколения молодых ребят, желающих принимать активное участие в общественной жизни своей страны.

«Меня очень радует … что у поколения сегодняшних ребят ценность саморазвития, самореализации - одна из первых. Они говорят о том, что главная мечта в их жизни - найти свой талант, реализовать себя», - отметил он.

Напомним, 14 июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи, которое было учреждено через несколько дней, 20 июля, в международном детском центре «Артек».