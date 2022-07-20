Siemens готова обслужить больше турбин для газопровода «Северный поток» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Siemens заявила о готовности обслуживать еще больше турбин для поставок газа по трубопроводу «Северный поток» при наличии соответствующего запроса.

«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе компании, где также заявили, что «в нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом».

Siemens также назвала своей целью «в подобных случаях всегда доставлять турбины до места работы в возможно короткие сроки».

Напомним, ранее издание Globe and Mail сообщило о том, что в течение двух лет Канада может провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин компании Siemens Energy для трубопровода «Северный поток», пока в силе остается соглашение об исключении из антироссийских санкций.