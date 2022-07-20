Недельная дефляция в России увеличилась до 0,17% Фото: Евгения ГУСЕВА

Дефляция в России за период с 9 по 15 июля текущего года ускорилась 0,17%. Неделей ранее этот показатель был на уровне 0,03%. Это следует из данных Росстата.

Согласно приведенным данным, с начала июля этого года потребительские цены в стране не изменились, однако с начала текущего года они увеличились на 11,41%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 15 июля 2022 года составила 15,55%.

По данным Росстата, плодоовощная продукция подешевела в среднем на 3,4%, среди прочего свекла подешевела на 8,8%, картофель - на 8,5%, а капуста – на 8%. Подешевели бананы (- 3,1%), помидоры (- 2,3%), морковь (- 2,2%), а также яблоки (- 1,6%) и огурцы (- 1,2%.)

Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры и смартфоны - на 1% и 1,84% соответственно. Однако после трех недель снижения цен на 1,54% подорожали электропылесосы. Кроме того, подорожали туалетное мыло (+ 0,43%), зубные щетки (+0,4%), а также спички и сухие корма для домашних животных (+0,34%), но подешевели шампуни (- 0,3%) и стиральные порошки (- 0,14%).