Главком ВС Украины Залужный и командир НАТО в Европе Каволи обсудили координацию на уровне штабов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный сообщил, что обсудил в телефонной беседе с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи вопросы совместной работы офицеров на уровне штабов.

"Провел телефонную беседу с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи… В ходе разговора мы обсудили некоторые рабочие вопросы, в том числе, отметили важность совместной работы наших офицеров на уровне штабов. Наша с генералом Каволи двусторонняя заинтересованность в постоянной коммуникации выступает хорошей основой для интенсификации военного сотрудничества между Украиной и НАТО", - отметил Залужный в своем Телеграм-канале.

Ранее Залужный раскрыл планы Украины по Крыму и Донбассу.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.