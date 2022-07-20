Курс доллара упал до 55 рублей 20 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль подорожал сегодня, 2 июля, продолжив многодневное укрепление. Так, курс доллара опустился четвертый торговый день подряд - до 55,03 рубля, евро падает шестой день, сегодня курс снизился до 56,31 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по Москве (к закрытию) снизился на 42 копейки - до 55,03 рубля, евро - на 29 копеек, до 56,31 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет