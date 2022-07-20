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Экономика20 июля 2022 16:49

Курс доллара упал до 55 рублей 20 июля 2022 года

Евро снизился до 56,31 рубля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Курс доллара упал до 55 рублей 20 июля 2022 года

Курс доллара упал до 55 рублей 20 июля 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль подорожал сегодня, 2 июля, продолжив многодневное укрепление. Так, курс доллара опустился четвертый торговый день подряд - до 55,03 рубля, евро падает шестой день, сегодня курс снизился до 56,31 рубля, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 по Москве (к закрытию) снизился на 42 копейки - до 55,03 рубля, евро - на 29 копеек, до 56,31 рубля.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет