Немецкий оператор ГТС Gascade ожидает возобновления поставок по "Северному потоку" на 40% от максимума Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по трубопроводу «Северный поток» в четверг, 21 июля, на 40% от максимума. Об этом говорится в заявлении оператора ГТС.

«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня 20 июля), транспортировка газа по "Северному потоку" будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», - говорится в заявлении.

Отмечается, что на данный момент продолжаются работы по техническому обслуживанию трубопроводу, которые должны завершиться в четверг, 21 июля, в шесть часов утра. Как сообщалось, работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами, а Россия не указывала на отсутствие политической подоплеки.

В сообщении оператора также говорится о то, что после ремонта запуск инфраструктуры является сложным техническим процессом, поэтому восстановление пропускной способности трубопровода может занять до нескольких часов, а также продлиться до позднего утра четверга, 21 июля.

Напомним, ранее поставка газа по трубопроводу «Северный поток» была приостановлена на период с 11 по 21 июля из-за планового ремонта.