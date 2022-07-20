В офисе Зеленского назвали стоимость восстановления инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президента, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украине для восстановления необходимо до 100 млрд долларов ежегодно.

Милованов назвал 1,9 млрд долларов, которые Украине выделят после донорской конференции в Лугано, «конкретными живыми деньгами. «А нам реально нужно в год 30-100 млрд долларов», - отметил советник главы президентского офиса.

Как уточнил бывший украинский министр, для макроэкономики Украины необходимо до 30 млрд долларов в год и такая же сумма нужна для поддержки армии. Милованов также сообщил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления 750 млрд долларов.

«Это такая цифра амбициозная, если бы мы это сделали, то Украина была бы действительно развитой экономической страной», - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам «Большой семерки» (G7) в ходе видеоконференции, что Киев ждет от организации помощи в восстановлении экономики страны, напомнив, что с начала специальной военной операции G7 выделила стране денежную и материальную помощь в размере более 24 млрд долларов.