Путин попросил Шувалова найти 10 млрд рублей на оснащение школ в Белоруссии

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин попросил председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова "найти десятку" миллиардов рублей на оснащение школ Белоруссии российскими инженерными классами.

Напомним, российский лидер сегодня, 20 июля, принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс". На сессии выступил сооснователь компании "Роббо" Павел Фролов из Санкт-Петербурга, попросивший Путина содействовать проекту по оснащению всех школ РФ инженерными классами, а также выделить в Петербурге площадку под центр олимпийского резерва. Фролов также попросил оказать поддержку в экспорте технологий - в том числе, в оснащении школ Белоруссии.

На это Путин обратился к главе ВЭБ Игорю Шувалову, который также находился на пленарной сессии.

"Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка составляют 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим", - отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что мировая история переходит к новому этапу. По словам президента России, высокую динамику роста смогут показать только подлинно суверенные государства.