Годовая инфляция в России замедлилась до 15,39% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась по данным на 15 июля 2022 года до 15,39% с 15,62% неделей ранее, отмечается в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

По информации Росстата, недельная дефляция за период с 9 по 15 июля текущего года ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе, с начала 2022-го года потребительские цены увеличились на 11,41%.

"В годовом выражении темпы роста цен упали до 15,39% год к году (неделей ранее - 15,62% в годовом выражении)", - отмечают авторы материала.

Ранее экономист Табах объяснил, почему впервые за 5 лет годовая инфляция в России превысила 8%.

Также ранее глава ВТБ Костин заявил, что инфляция в России по итогам 2022 года будет двузначной. Бизнесмен назвал очень важными меры по сдерживанию стоимости товаров.