Россия прекратит поставки нефти в Европу в случае введения ограничений на ее цену, заявил вице-премьер Новак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РФ не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждаются странами G7, она окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак сегодня, 20 июля.

"Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, разумеется, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти в другие страны, это означает, что мы просто в убыток работать не будем", - пояснил он в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 ведут обсуждение вопроса установления предельных цен на нефть из России.

Кроме этого, стало известно, что лидеры G7 поручат профильным министерствам изучить возможность ограничения цен на российский газ.

Также ранее испанский министр Рибера не поддержала идею Еврокомиссии о снижении спроса на газ на 15%. Испания выступает против этой инициативы, подчеркнула Тереса Рибера.