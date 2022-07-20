США теряют влияние в ООН из-за своей задолженности, заявила постпред штатов Томас-Гринфилд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты вынуждены конкурировать с другими государствами, особенно, с Китаем, во влиянии в ООН, и большая задолженность перед всемирной организации препятствует достижению успеха на этом направлении. Об этом сегодня, 20 июля, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы оказались в ситуации, когда нам приходится соревноваться с соперниками в возможностях влияния на ООН, - отметила она, отвечая на вопрос, как задолженность США отражается на их позициях. - Мы должны решить эту проблему, чтобы успешно с ними конкурировать".

Ранее сенатор Рэнд Пол допустил, что Соединенным Штатам Америки придется занять деньги у Китая для помощи Украине на рекордные 40 миллиардов долларов. По его словам, сейчас у США нет таких средств.

При этом в начале 2022 года Вашингтон предложил Киеву взять у американских властей в долг сумму до одного миллиарда долларов, деньги должны пойти на проведение дальнейших реформ на Украине.