В Минобороны России сообщили, что 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе

Михаил Мизинцев, фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают использовать для смертельно опасных провокаций объекты атомной энергетики страны. Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал журналистам, что 18 июля 2022 года украинские нацформирования применили два беспилотника-камикадзе для удара по объектам на территории Запорожской атомной электростанции.

Как уточнил генерал, один дрон получилось уничтожить на подлете к АЭС.

"Только по счастливой случайности это не вызвало повреждение оборудования станции и возникновение техногенной катастрофы", - отметил Мизинцев.

Также он обратился с призывом к ООН, МАГАТЭ и другим международным организации оказать влияние на украинские власти и не допустить провокаций на радиационно-опасных объектах Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года можно прочитать здесь.