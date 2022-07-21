На Ленинском проспекте в Москве горит крыша жилого дома площадью в тысячу квадратных метров

В Москве горит крыша здания, площадь пожара - тысяча квадратных метров. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве горит крыша жилого дома на Ленинском проспекте, площадь пожара составляет тыссячу квадратных метров. Об этом в среду 20 июля сообщают экстренные службы.

По информации МЧС, горит кровля восьмиэтажного жилого дома. В тушении пожара участвуют 128 человек, уточнили в ведомстве, задействован вертолет. Информации о пострадавших не поступало.

Сообщается о спасении сотрудниками МЧС одного человека, который находился в лифте, когда произошло возгорание.

«Благодаря оперативным действиям спасателей, из лифта был спасён человек. Всего из дома было эвакуировано порядка 400 человек», - сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что 7 июля молния ударила в храм на Большой Ордынке в Москве и вызвала пожар.

3 июня 2022 года два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».