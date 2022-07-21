Доля нефтегазового сектора в ВВП России в первом квартале 2022 года увеличилась до 21,7%

Росстат рассказал о доле нефтегазового сектора в ВВП России. Фото: REUTERS

До 21,7 процента увеличилась доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в первом квартале 2022 года. Об этом в среду 20 июля сообщает Росстат.

«В I квартале 2022 года доля нефтегазового сектора в ВВП России составила 21,7%, а индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора – 120,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доля нефтегазового сектора в ВВП страны выросла на 4,4 п.п.», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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