МЧС эвакуировало более 20 застрявших на колесе обозрения в Волгограде

В Волгограде более 20 человек сняли с остановившегося колеса обозрения. Фото: МЧС России по Волгоградской области.

Более 20 человек эвакуировали сотрудники МЧС с остановившегося колеса обозрения в центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Инцидент произошел вечером 20 июля.

По предварительной информации, в кабинках колеса обозрения находились 24 человека.

«На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1 отряда ГПС ФПС, служба спасения г. Волгограда, скорая, полиция производится эвакуация людей из кабинок», - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Предварительной причиной остановки колеса обозрения называется неисправность электропривода.

Через несколько часов всех застрявших на колесе обозрения сняли. Сообщается, что среди них было 11 взрослых и 10 детей. Никто не пострадал.

Напомним, колесо обозрения в ЦПКО Волгограда начало работу в 2018 году. Высота этой конструкции – 50 метров в самой высокой точке. Аттракцион оборудован 20 кабинами, в каждую из которых может поместиться 4 взрослых и два ребенка. Одна кабинка предназначена для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось о ЧП на подобном аттракционе в Хакасии - у колеса обозрения на полном ходу отлетела кабинка.