Американский врач назвал возможное время смерти Джо Байдена

Американский врач рассказал, когда может умереть страдающий деменцией Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в случае его переизбрания на второй срок может не дожить до конца своих полномочий из-за деменции. Такое мнение высказал врач Бейкер в публикации для издания American Thinker.

Специалист определяет как «национальную трагедию» то, что президентом США является страдающий деменцией пожилой человек. По мнению доктора Бейкера, 79-летний Джо Байден находится на четвертой стадии заболевания. Бейкер заострил внимание на частых падениях президента, которые, как отметил специалист, у пожилых людей могут быть признаком приближающегося летального исхода.

Психотерапевт Шуров также увидел в шутках Байдена признаки деменции и слабоумия.

Ранее Джо Байден заявил, что заболел раком из-за плохой экологической ситуации в городе, где он провел детство. В пресс-службе Байдена уточнили, что американский президент говорил о немеланомных опухолях кожи, но это не онкология.

Пять признаков деменции, которые можно найти у президента США, перечислены здесь на kp.ru.