В России могут включить иван-чай в список сельхозпродукции

Иван-чай могут включить в список российской сельхозпродукции. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иван-чай может пополнить список российской сельхозпродукции. Об этом заявили в российском Минсельхозе.

«Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине», - говорится в сообщении Минсельхоза в Telegram.

В ведомстве уточнили, что вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции уже прорабатывается. Когда решение будет принято, оно откроет для производителей этого исконно русского напитка доступ к мерам господдержки, которыми пользуются российские растениеводы.

«Обязательно подумаем, как еще можно поддержать производителей этого исконно русского напитка», - пообещали в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил кока-колу и иван-чай на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Иван-чай точно полезнее, чем какая-нибудь кока-кола. Там одна химия» — сказал президент.

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