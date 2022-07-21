В ЦРУ заявили, что Иран не работает над созданием ядерного оружия

В ЦРУ считают, что Иран не ведет работу над созданием ядерного оружия. Фото: REUTERS

Иран нарастал возможности по обогащению необходимого для создания ядерного оружия урана. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Глава американского разведывательного ведомства коснулся этого вопроса во время одного из мероприятий в рамках ежегодного форума по безопасности, который проходит в Аспене (штат Колорадо) 19-22 июля.

По словам Бернса, Ирану необходимо всего лишь несколько недель, чтобы накопить достаточное для создания ядерной бомбы количество сырья. В то же время глава ЦРУ отметил, что, по данным американской разведки, Иран не ведет работу по созданию ядерного оружия.

«По оценкам нашей разведки, они не возобновили эту работу, которую вели до 2004 года. ЦРУ и все разведывательное сообщество за этим внимательно следит», - сказал Уильям Бернс.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США не допустят, чтобы Иран получил ядерное оружие.

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