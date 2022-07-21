Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 июля 2022 1:44

Директор ЦРУ Бернс заявил, что Китай решится использовать силу для установления контроля над Тайванем

Глава американского разведывательного ведомства считает, что использование Китаем силы для установления контроля над Тайванем только вопрос времени
Мария ПАВЛОВА
В ЦРУ заявили о готовности Китая решить проблему Тайваня силовыми методами.

В ЦРУ заявили о готовности Китая решить проблему Тайваня силовыми методами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай в течение ближайших десяти лет использует силу для установления контроля над Тайванем. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая в рамках одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля в Аспене (штат Колорадо).

По мнению Бернса, использование Китаем силы в решении проблемы Тайваня является лишь вопросом времени.

«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», - сказал Бернс.

По словам главы американского разведывательного ведомства, руководство КНР полно решимости установить контроль над Тайванем и уверено в возможностях своей армии.

Ранее Китай выразил протест из-за слов Байдена о готовности США воевать за Тайвань. МИД КНР подчеркнул, что Тайвань является китайской территорией.

Позднее министр обороны Китая предупредил, что Пекин начнет войну в случае объявления независимости Тайваня.