Директор ЦРУ Бернс заявил, что Китай решится использовать силу для установления контроля над Тайванем

В ЦРУ заявили о готовности Китая решить проблему Тайваня силовыми методами.
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Китай в течение ближайших десяти лет использует силу для установления контроля над Тайванем. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая в рамках одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля в Аспене (штат Колорадо).
По мнению Бернса, использование Китаем силы в решении проблемы Тайваня является лишь вопросом времени.
«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», - сказал Бернс.
По словам главы американского разведывательного ведомства, руководство КНР полно решимости установить контроль над Тайванем и уверено в возможностях своей армии.
Ранее Китай выразил протест из-за слов Байдена о готовности США воевать за Тайвань. МИД КНР подчеркнул, что Тайвань является китайской территорией.
Позднее министр обороны Китая предупредил, что Пекин начнет войну в случае объявления независимости Тайваня.