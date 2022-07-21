Директор ЦРУ Бернс заявил, что Китай решится использовать силу для установления контроля над Тайванем

В ЦРУ заявили о готовности Китая решить проблему Тайваня силовыми методами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай в течение ближайших десяти лет использует силу для установления контроля над Тайванем. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, выступая в рамках одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля в Аспене (штат Колорадо).

По мнению Бернса, использование Китаем силы в решении проблемы Тайваня является лишь вопросом времени.

«Вопрос не в том, решат ли они использовать силу, а в том, как и когда они это сделают», - сказал Бернс.

По словам главы американского разведывательного ведомства, руководство КНР полно решимости установить контроль над Тайванем и уверено в возможностях своей армии.

Ранее Китай выразил протест из-за слов Байдена о готовности США воевать за Тайвань. МИД КНР подчеркнул, что Тайвань является китайской территорией.

Позднее министр обороны Китая предупредил, что Пекин начнет войну в случае объявления независимости Тайваня.