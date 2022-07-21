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Общество21 июля 2022 2:22

Зеленский в России утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика»

Заявку на регистрацию этих товарных знаков может подать любой желающий
Мария ПАВЛОВА
Зеленский утратил право на три товарных знака на территории России.

Зеленский утратил право на три товарных знака на территории России.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», которые ранее принадлежали ему на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Бориса Башилова.

По словам юриста, Зеленский подал заявки на регистрацию этих товарных знаков на территории РФ в 2012 году, позже передал их ООО «Закупочные решения». Товарные знаки были выданы на продукты питания, образовательную, развлекательную и рекламную деятельность и дрессировку животных.

«Если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», - прокомментировал ситуацию Башилов.

Ранее Сергей Меликов, глава Дагестана, в своем telegram-канале, призвал российские телеканалы отказаться от показа проектов студии «Квартал 95», среди которых и популярный сериал «Сваты». Причиной стал тот факт, что основателем компании является Владимир Зеленский.

Тем временем на Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ.