Зеленский в России утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика»

Зеленский утратил право на три товарных знака на территории России. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утратил права на товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», которые ранее принадлежали ему на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Бориса Башилова.

По словам юриста, Зеленский подал заявки на регистрацию этих товарных знаков на территории РФ в 2012 году, позже передал их ООО «Закупочные решения». Товарные знаки были выданы на продукты питания, образовательную, развлекательную и рекламную деятельность и дрессировку животных.

«Если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака», - прокомментировал ситуацию Башилов.

Ранее Сергей Меликов, глава Дагестана, в своем telegram-канале, призвал российские телеканалы отказаться от показа проектов студии «Квартал 95», среди которых и популярный сериал «Сваты». Причиной стал тот факт, что основателем компании является Владимир Зеленский.

Тем временем на Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ.