США рассчитывают ограничить цены на российскую нефть к концу 2022 года

В Минфине США заявили о намерении добиться ценовых ограничений на российскую нефть к декабрю 2022 года. Фото: REUTERS

Вашингтон планирует добиться введения ценовых ограничений на российскую нефть к декабрю 2022 года. Об этом заявил в среду 20 июля заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

По словам Адейемо, США следует за теми мерами, которые предпринимают европейские страны.

«В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Так что наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», - заявил замглавы американского финансового ведомства, выступая на в рамках одного из мероприятий Аспенского форума по безопасности, который проходит 19-22 июля в Аспене (штат Колорадо).

Ранее в Минфине США заявили о желании ограничить прибыль России с продажи нефти. Власти США хотят, чтобы Россия поставляла нефть на мировой рынок, но получала меньшую прибыль.

Тем временем в Росстате сообщили, что доля нефтегазового сектора в структуре ВВП России в первом квартале 2022 года увеличилась до 21,7 процента.