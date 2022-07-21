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В мире21 июля 2022 3:49

Больше половины немцев стали мыться реже и быстрее

Bild: 62 процента жителей Германии стали мыться реже, чтобы экономить воду
Мария ПАВЛОВА
Немцы стали реже и быстрее мыться ради экономии.

Немцы стали реже и быстрее мыться ради экономии.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Более половины жителей Германии стали мыться реже и тратят на каждый сеанс мытья меньше времени, чем ранее. Таковы результаты опроса INSA, которые публикует издание Bild.

Сообщается, что в целях экономии воды реже и быстрее начали мыться 62 процента жителей ФРГ, многие из которых разделяют взгляды «зеленых» насчет необходимости экологичного подхода к расходованию ресурсов.

Также сообщается, что почти половина жителей ФРГ приняли те или иные меры, чтобы обойтись грядущей зимой без российского газа. В то же время 44 процента немцев намерены активно протестовать против повышения цен на энергию.

Ранее немцев призвали ездить медленнее ради экономии бензина и перейти на кошачий метод умывания «во имя борьбы с Россией».

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России.