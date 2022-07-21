Что произошло в ночь на 21 июля 2022 года. Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс отметил исключительную физическую форму российского президента Владимира Путина, назвав его «слишком здоровым».

РФ не будет поставлять нефть на мировые рынки, если в случае введения ограничений на ее цену, которые обсуждаются странами G7, она окажется ниже затрат на добычу, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Вашингтон планирует добиться введения ценовых ограничений на российскую нефть к декабрю 2022 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Российские военные начали использовать усиленные барражирующие боеприпасы «Ланцет» в рамках специальной военной операции на Украине. У них в отличие от базовой версии беспилотника больше продолжительность полета и увеличена масса боевой части.

Вывозить с Украины зерно будут из трех портов. Об этом заявил член украинской делегации на переговорах по «зерновому вопросу» Рустем Умеров. Переговорщик в беседе с украинскими СМИ назвал порты «Одесса», «Южный» и «Черноморск» и выразил надежду, что в будущем этот список будет расширен.

Президент США заявил, что заболел раком из-за плохой экологии в городе, где он провел детство. В пресс-службе Байдена уточнили, что американский президент говорил о немеланомных опухолях кожи, но это не онкология.

Президент США Джо Байден в случае его переизбрания на второй срок может не дожить до конца своих полномочий из-за деменции. Такое мнение высказал американский врач Бейкер.

Польские ученые назвали в честь Зеленского ископаемое иглокожее из Эфиопии.

Более 20 человек эвакуировали сотрудники МЧС с остановившегося колеса обозрения в центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, среди них было 10 детей.