Глава ЦРУ Бернс признался, что поседел после переговоров с Россией и Ираном

Уильям Бернс Фото: REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что не испытывает ностальгии по временам, когда ему приходилось участвовать в переговорах с Россией и Ираном, так как именно после них он стал седым.

"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана, - признался Бернс на Аспенском форуме. - Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы".

Напомним, Бернс работал послом Соединенных Штатов в российской столице всего три года – с 2005 по 2008. По его словам, именно в этот период он приобрел "большую часть седины".

"Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году", - отметил руководитель ЦРУ.

Он уточнил, что те переговоры были связаны с ядерной программой Ирана.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин рассказал о подробностях переговоров с глазу на глаз с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.