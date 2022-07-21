Песков заявил, что Москва "не закрывает дверь" для переговоров с Киевом

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не отказывается от переговоров с Украиной, и заявлений о "закрытии двери" для мирного урегулирования не делали ни президент России Владимир Путин, ни глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, Сергей Лавров заявил о бессмысленности мирных переговоров с Украиной. Так он прокомментировал слова политиков Запада о том, что Украина должна одержать победу "на поле боя".

Как ранее писал сайт kp.ru, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что Россия поставит Украине более жесткие условия, чем при обсуждении мирного урегулирования в Стамбуле, если переговорный процесс возобновится.