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Политика21 июля 2022 5:05

Психиатр Шуров уверен, что команда врачей создает Байдену "иллюзию дееспособности"

Все чаще звучат предположения, что американский лидер серьезо болен
Елена АКИМОВА
Психиатр Шуров уверен, что команда врачей создает Байдену "иллюзию дееспособности"

Психиатр Шуров уверен, что команда врачей создает Байдену "иллюзию дееспособности"

Фото: REUTERS

Странные поступки американского президента Джо Байдена все чаще бросаются в глаза. Проблемы со здоровьем у главы США все более очевидные. Иностранные издания задаются вопросом: сколько он еще сможет стоять во главе государства?

А врачи ставят диагноз - прогрессирующее старческое слабоумие. Если он пойдет на второй срок, то высок риск естественной смерти.

Психиатр Василий Шуров уверен, что рядом с американским лидером дежурит команда медиков. Без их помощи вряд ли он был бы способен выйти на публику, пусть и «поприветствовать» воздух.

- Мы видим его очень малую часть жизни. Но даже на этот период его фармакологически собирают в кучу, дают четкие указания на эти представительские функции, - говорит Пятому каналу психиатр.

Присутствующие журналисты всегда задают 1-2 вопроса президенту, тоже строго согласованных ранее. А тем, кто хочет поговорить «сверх меры» - отказывают.

- Это полная имитация дееспособности. На самом деле мы видим, что человек недееспособен. Человеку под 80 лет, идет обычное старческое слабоумие, которое моет быть вызвано другим недугом, - высказал свою точку зрения специалист.

Психиатр склонен полагать, что вернуть здоровье Байдена уже не получится.

Ранее, консультант по этикету объяснила наряд Елены Зеленской на встрече с Байденом. В беседе с Life эксперт Николаева сочла его чересчур двусмысленным.

США продолжают вводить санкции в отношении России. Из-за этого мировые цены на нефть могут «взлететь до небес". Как полагают эксперты, в случае подобных действий со стороны недружественных государств, Москва может перестать продавать им нефть. В результате на глобальном рынке возникнет острая нехватка топлива, и баррель нефти подорожает до $150—200, допускают аналитики, пишет RT.