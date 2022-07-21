Психиатр Шуров уверен, что команда врачей создает Байдену "иллюзию дееспособности" Фото: REUTERS

Странные поступки американского президента Джо Байдена все чаще бросаются в глаза. Проблемы со здоровьем у главы США все более очевидные. Иностранные издания задаются вопросом: сколько он еще сможет стоять во главе государства?

А врачи ставят диагноз - прогрессирующее старческое слабоумие. Если он пойдет на второй срок, то высок риск естественной смерти.

Психиатр Василий Шуров уверен, что рядом с американским лидером дежурит команда медиков. Без их помощи вряд ли он был бы способен выйти на публику, пусть и «поприветствовать» воздух.

- Мы видим его очень малую часть жизни. Но даже на этот период его фармакологически собирают в кучу, дают четкие указания на эти представительские функции, - говорит Пятому каналу психиатр.

Присутствующие журналисты всегда задают 1-2 вопроса президенту, тоже строго согласованных ранее. А тем, кто хочет поговорить «сверх меры» - отказывают.

- Это полная имитация дееспособности. На самом деле мы видим, что человек недееспособен. Человеку под 80 лет, идет обычное старческое слабоумие, которое моет быть вызвано другим недугом, - высказал свою точку зрения специалист.

Психиатр склонен полагать, что вернуть здоровье Байдена уже не получится.

Ранее, консультант по этикету объяснила наряд Елены Зеленской на встрече с Байденом. В беседе с Life эксперт Николаева сочла его чересчур двусмысленным.

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