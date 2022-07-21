Начальник штаба ВВС США не исключил поставки истребителей на Украину

В США не исключают поставки западных истребителей на Украину Фото: REUTERS

Руководитель штаба военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов генерал Чарльз Браун допускает отправку истребителей в качестве военной помощи Украине от западных стран. Его слова приводит издание Politico.

"Есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину, - уточнил Браун. - Это будет что-то нерусское, я, наверное, мог бы вам это сказать".

В качестве возможных вариантов генерал назвал американские самолеты, а также европейские Gripen, Eurofighter и Rafale.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Украине танки и истребители МиГ-29.

Также премьер Словакии высоко оценил готовность Чехии помочь с охраной воздушного пространства государства. При этом он уточнил, что не исключает возможность передачи оружия Киеву.

Напомним, Украина получит еще 500 миллионов евро от Евросоюза. Это будет уже пятый транш в помощь Киеву. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду 20 июля.