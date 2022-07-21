Бастрыкин поручил проверить заявления депутата Пироговой о погибших российских военных

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить заявление члена совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой о погибших военнослужащих Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В СК уточнили, что жалоба на оскорбительный пост в социальных сетях поступила от коллег Пироговой – депутатов из Новосибирской области.

После его публикации многие сибирские политика публично осудили действия Пироговой. В их числе и новосибирский губернатор Андрей Травников. Он заявил, что народная избранница позволила себе "совершенно недопустимое" высказывание.

Как ранее писал сайт kp.ru, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение не соответствующей действительности информации о действиях российской армии в ходе военных операций.

Если гражданин будет заниматься фейками о действиях российской армии в ходе военных операций с использованием интернета или других возможностей широкого распространения, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, суд сможет назначать штраф, размер которого составит от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, а также исправительные работы сроком до года и принудительные работы на срок до трех лет.