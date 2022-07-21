В России предложили ставить на учет людей, лишенных родительских прав Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России предложили ставить на учет людей, лишенных родительских прав. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец уверена, что надо ввести систему контроля, чтобы защитить будущих детей, которые появляются в таких семьях.

Свое обращение общественница направила на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Ирина Волынец поясняет, что лишение родительских прав — это очень важная мера, которая прежде всего призвана защитить ребенка от собственных родителей.

Семейный кодекс гласит, что лишение родительских прав возможно в случае уклонения от уплаты алиментов, жестокого обращения с детьми, любого насилия над ними, неисполнения своих родительских обязанностей.

Но при этом у таких родителей есть возможность вновь родить ребенка, хотя лишение характеризует их с отрицательной стороны. Ирина Волынец подчеркивает, что в ее практике случались истории, когда ситуация с новыми детьми один в один повторяет то, что было до них. Исправить ситуацию могла бы система наблюдения.

- Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учет таких родителей, — цитирует RT текст письма общественницы.

Ранее Ирина Волынец предложила разрешить использовать материнский капитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей, передает ОТР.

А также сделать обязательной медиацию при разводе. Это поможет супругам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму хронический стресс у детей и сохранить семейное благополучие, пишет Life.