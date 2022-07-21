Немецкие операторы подтвердили получение газа по "Северному потоку"

Российский газ вновь поступает в Германию по "Северному потоку" Фото: REUTERS

Газ по "Северному потоку" вновь поступает в Германию после плановых профилактических работ на газопроводе. Соответствующую информацию подтвердили операторы немецких газопроводов OPAL и NEL.

По их данным, газ поступил в точку приема в Грайфсвальде в четверг, 21 июля 2022 года, в 7 часов по московскому времени.

Как сообщает компания Nord Stream AG, в настоящее время прокачка газа ведется на сниженном уровне – около 30% от максимума.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что возобновление работы "Северного потока" является возможностью для стран Европы повысить энергетическую безопасность на тот период, пока они не снизят зависимость от российских энергоносителей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что запуск трубопровода "Северный поток-2" может способствовать увеличению поставок российского газа в Европу.