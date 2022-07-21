Китай призывает к перемирию на Украине и возобновлению переговоров

КНР призывает к перемирию на Украине и возобновлению переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский посол в Соединенных Штатах Америки Цинь Ган заявил, что Пекин выступает за перемирие на Украине и возобновление мирных переговоров.

- То, к чему призывает Китай - это немедленное перемирие, возобновление мирных переговоров. В них должны участвовать все заинтересованные стороны, в том числе, они должны быть между Россией и США и их союзниками, — сказал он.

Дипломат добавил, что Китай выступает за уважение к территориальной целостности других стран.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров. Как отметил помощник российского лидера, пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что мирные переговоры с РФ возможны «только после ее поражения». Он отметил, что ход переговоров напрямую зависит от ситуации на фронте. Заявление Кулебы прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, позиция Киева по вопросу переговоров с Москвой является «напетой Вашингтоном песней».