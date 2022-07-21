Финская компания Wartsila объявила об уходе из России

Wartsila прекратила производство судов в России, но на ее базе создано другое предприятие, которое этим займется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финская судостроительная компания Wartsila официально объявила об уходе из России. Как сообщается на официальном сайте производителя судов из Финляндии, одна часть ее российского бизнеса продана, другая – выведена за пределы страны.

"Сегодня Wartsila объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года, - говорится в сообщении. - Все корректировки и закрытие операций Wartsila были завершены в соответствии с местным законодательством".

Как ранее писал сайт "КП-Санкт-Петербург", Wartsila продала активы в стране. Ее петербургское подразделение ООО "Вяртсиля Восток" теперь принадлежит другим владельцам. Оно продолжит работу в стране под названием ООО "В-Восток".

Известно, что по одному из проектов петербургской компании на судостроительной верфи "Янтарь "в Калининграде строится один из крупнейших в стране рыболовецких траулеров.

Кроме того, "Вяртсиля Восток" сотрудничала и с петербургскими судостроительным заводами по крупным проектам.