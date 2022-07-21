Россия впервые применила самую дальнобойную винтовку в мире "Сумрак" на Украине

Российские снайперы опробовали "Сумрак" в боевых условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире "Сумрак" на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность", - уточнил собеседник.

По его словам, "Сумрак" высоко ценится за сочетание мощных патронов крупного калибра и высокой точности стрельбы на сверхдальние расстояния.

Напомним, винтовка "Сумрак" способна поражать цели на расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и на 4,2 километра при рекордной стрельбе. Её создала также корпорация "Lobaev".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5. Она сможет поражать цели на максимальной дальности семь километров. Такую дальность стрельбы обеспечит новый патрон с технологическими новшествами.