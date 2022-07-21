Французский банкир заявил, что политики Европы ведут Запад к гибели санкциями против России

Во Франции заявили, что политики Европы ведут Запад к гибели санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский банкир Филипп Виллен в статье для Le Figaro выразил мнение, что европейские политики, вводя санкции против России, ведут Запад к гибели.

Он выразил возмущение, что власти стран, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили этот вопрос с избирателями и бизнесменами.

Повышение цен на энергоресурсы привело к скачку расходов на отопление, транспортные расходы домохозяйств и к их обеднению, а компании продолжают фиксировать падение доходов, отметил Виллен.

Банкир добавил, что представителя Центробанка Европы «врут, представляя ситуацию, будто инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики».

- Ведь это именно они ведут нас (Запад) к гибели своей наглой ложью, — подытожил Виллен.

Ранее читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций. В колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкого правительства заявил, что Европейский союз не снимет санкционные ограничения в отношении России, если мир будет заключен на «условиях, навязанных Москвой», признав при этом, что многие немцы столкнулись с последствиями введенных антироссийских санкций. Кроме того, Шольц выразил мнение, что Берлину досталась роль лидера, призвав отдельно взятые страны Европейского союза прекратить «эгоистичные блокировки» решений по РФ. Многие читатели издания назвали планы канцлера ФРГ не снимать антироссийские санкции «выстрелом себе в голову», а также предрекли Германии тяжелое будущее.